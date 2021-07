Dal grillismo a Renzi. Quel che è stato dei no global dopo Genova

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 luglio 2021) Ottimisti e inquieti. Lungimiranti, ma pure ingenui. Pieni di dubbi oppure ben sicuri sul da dirsi e sul da farsi. In una parola: giovani. Quando, nel luglio 2001, centinaia di migliaia di persone si diedero appuntamento agli stati generali della sinistra, convocati in occasione del G8 in programma a, i veri protagonisti furono ragazzi e ragazze. Arrivarono da tutta Italia e da tutta Europa per dettare l’agenda agli otto grandi del mondo. “Perla generazione, l’affermazione del modello politico-economico delle liberal-democrazie ad economia di libero mercato si tradusse, in concreto, in un vuoto di senso” spiega Massimo Palma, storico e saggista ...