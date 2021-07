Da Melito e Arzano in trasferta per derubare casa baronale | arrestati in due

(Di martedì 20 luglio 2021) Ladri indall’area nord di Napoli all’alto casertano. Nel corso della notte, in Piedimonte Matese, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per tentato furto in appartamento, un 48enne didi Napoli ed un 40enne di. Topi d’appartamento inda Napoli all’alto casertano: due in manette La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

