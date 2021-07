(Di martedì 20 luglio 2021) L'artista spagnolo ha realizzato le scene del balletto "Il lago dei cigni" al circo Massimo di Roma utilizzando non più tela e pennello, ma un iPad Pro e un'Apple Pencil

Advertising

zazoomblog : Da Gucci alla lirica: larte eclettica di Ignasi Monreal - #Gucci #lirica: #larte #eclettica - CorriereQ : Da Gucci alla lirica: l’arte eclettica di Ignasi Monreal - FabioPariante : Da Gucci alla lirica: l'arte eclettica di Ignasi Monreal - LaStampa : Da Gucci alla lirica: l'arte eclettica di Ignasi Monreal - StraNotizie : Da Gucci alla lirica: l'arte eclettica di Ignasi Monreal -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci alla

La Repubblica

D'altrondeè legato a stretto filomusica. Anche a quella italiana. Ben nota è la sua collaborazione con Achille Lauro. Il titolo del video, che è anche quello del brano, promette già ...ha messo in luce 15 marchi emergenti tra cui Collina Strada e Bianca Saunders al festival ... Non può sfuggire che dietro a nuove declinazioni dei marchi, a iniziative a tutto campo,...Il prossimo fine settimana a Casteldelci si svolgeranno due eventi che parlano di cultura, storia e natura. Dal 22 al 24 Luglio si svolgerà "Dante e Uguccione - I segreti della Faggiola" tre giorni do ...Da Gucci alla lirica: l'arte eclettica di Ignasi Monreal - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...