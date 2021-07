Crisi aziendali | proteste da Lombardia a Taranto Operai Whirlpool bloccano Alta Velocità

(Di martedì 20 luglio 2021) Continua la settimana di scioperi econtro i licenziamenti subito dopo lo sblocco del governo. Ieri la Gkn di Campi Bisenzio, oggi in Brianza e a Naoli. In Brianza è stato indetto lo sciopero ...

Advertising

bkfrwnklin : @FurioGarbagnati @AndreaRoventini Letta è un fantasma. Gira per l'italia facendo comparsate. Va alle crisi aziendal… - unioncamere : RT @MISE_GOV: #LaRipartenza, il ministro Giorgetti ospite di @NicolaPorro a Bari ha toccato molti dei temi più attuali, bollette energetich… - ItalyinOsaka : RT @MISE_GOV: #LaRipartenza, il ministro Giorgetti ospite di @NicolaPorro a Bari ha toccato molti dei temi più attuali, bollette energetich… - _Gi_Ci_ : @lageloni Perché non è stato così pressante e tenace nel risolvere le crisi aziendali quando guidava il Mise? ?? - Futur_Is_Now : RT @MISE_GOV: #LaRipartenza, il ministro Giorgetti ospite di @NicolaPorro a Bari ha toccato molti dei temi più attuali, bollette energetich… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi aziendali

TGCOM

Continua la settimana di scioperi e proteste contro i licenziamenti subito dopo lo sblocco del governo. Ieri la Gkn di Campi Bisenzio, oggi in Brianza e a Naoli. In Brianza è stato indetto lo sciopero ...Le motivazioni: no ai licenziamenti, riformare gli ammortizzatori sociali e difendere l'occupazione, dare finalmente soluzioni concrete e positive alleaperte, vincolare gli ...«Chiediamo un'interlocuzione diretta con i vertici di Quantum perché una volta trovato l'acquirente bisogna capire anche le intenzioni e alle istituzioni di fare lobby». I lavoratori della Gianetti Ru ...Una guida giovane e al femminile, un altro segnale deciso del forte rinnovamento della manifestazione e del mondo che rappresenta. Un esempio di come una crisi sia diventata opportunità di cambiamento ...