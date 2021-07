Cragno | «Il Cagliari vuole fare il salto di qualità Europeo? C’è del dispiacere»

(Di martedì 20 luglio 2021) Dal ritiro dela Pejo, Alessioha analizzato la situazione del club rossoblù in conferenza stampa Alessio, dal ritiro di Pejo, ha parlato della situazione in casa. Queste le sue parole in conferenza stampa: DELUSIONE – «Chec’è? Quello di sempre, che raggiunge tutti gli obiettivi. Delusione? Un po’ dic’è, i posti per l’erano tre ma noi eravamo in quattro». RADUNOVIC – «Me lo ricordo a Benevento e Avellino e mi aveva fatto una buonissima impressione. Poi con l’infortunio l’ho perso un po’ di ...

Commenta per primo Nel ritiro di Pejo ha parlato oggi Alessio, portiere del, che ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa: 'Qualerivediamo dopo quest'estate? Ildi sempre, quello che cercherà di dare il massimo ...di Simeone la prima rete stagionale delche a Peio, in Trentino, si prepara per il campionato 2021 - 2022. Nella sfida di ieri ... Semplici ha puntato sul 3 - 4 - 1 - 2 conin porta, ...Cragno riparte dal Cagliari, desideroso di confermarsi e dare tutto per la causa al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati ...Nel ritiro di Pejo ha parlato oggi Alessio Cragno, portiere del Cagliari, che ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa: "Quale Cragno rivediam ...