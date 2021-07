Covid, Vaia (Spallanzani): “Ricoverati per lo più non vaccinati o senza richiamo” (Di martedì 20 luglio 2021) “Il lievissimo incremento” dei ricoveri per Covid all’Inmi Spallanzani di Roma “è dovuto all’acquisizione di pazienti da altri ospedali che stanno chiudendo i centri Covid”. Si tratta di assistiti che “non mostrano particolari complessità” e che “sono per la maggior parte persone non vaccinate o vaccinate con unica dose”. Lo sottolinea Francesco Vaia, direttore dell’Istituto capitolino. Alo Spallanzani, in questo momento, “sono Ricoverati 37 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2”, mentre sono “5 i pazienti Ricoverati in terapia intensiva”. Questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) “Il lievissimo incremento” dei ricoveri perall’Inmidi Roma “è dovuto all’acquisizione di pazienti da altri ospedali che stanno chiudendo i centri”. Si tratta di assistiti che “non mostrano particolari complessità” e che “sono per la maggior parte persone non vaccinate o vaccinate con unica dose”. Lo sottolinea Francesco, direttore dell’Istituto capitolino. Alo, in questo momento, “sono37 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2”, mentre sono “5 i pazientiin terapia intensiva”. Questo ...

