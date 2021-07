Covid Usa, Fauci: “Variante Delta 80% nuovi contagi” (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre l’80 per cento dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla Variante Delta. Parola del virologo Anthony Fauci, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora l’arma più efficace, al 90 per cento, contro il contagio. Diagnosticata per la prima volta in India, la Variante Delta si trasmette in maniera ”straordinaria” e ha una contagiosità che va ”ben oltre” tutte le altre varianti finora confermate, ha detto Fauci. All’udienza al Senato era presente anche il direttore dei Centri per il controllo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre l’80 per cento deicasi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla. Parola del virologo Anthony, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora l’arma più efficace, al 90 per cento, contro ilo. Diagnosticata per la prima volta in India, lasi trasmette in maniera ”straordinaria” e ha unaosità che va ”ben oltre” tutte le altre varianti finora confermate, ha detto. All’udienza al Senato era presente anche il direttore dei Centri per il controllo ...

Covid: Usa, Fauci esorta a vaccinare i 'recalcitranti'

