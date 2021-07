Covid Usa, Fauci: "Variante Delta 80% nuovi contagi" (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre l'80 per cento dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla Variante Delta. Parola del virologo Anthony Fauci, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora l'arma più efficace, al 90 per cento, contro il contagio. Diagnosticata per la prima volta in India, la Variante Delta si trasmette in maniera ''straordinaria'' e ha una contagiosità che va ''ben oltre'' tutte le altre varianti finora confermate, ha detto Fauci. All'udienza al Senato era presente anche il direttore dei Centri per il controllo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre l'80 per cento deicasi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla. Parola del virologo Anthony, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora l'arma più efficace, al 90 per cento, contro ilo. Diagnosticata per la prima volta in India, lasi trasmette in maniera ''straordinaria'' e ha unaosità che va ''ben oltre'' tutte le altre varianti finora confermate, ha detto. All'udienza al Senato era presente anche il direttore dei Centri per il controllo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Negli Usa l'83% dei casi Covid è per variante Delta Positivo anche un assistente della Speaker della Camera, Nancy Pelosi, è risultato positivo al Covid. Era vaccinato , per questo i sintomi del contagio risultano 'moderati'. Non c'è stato bisogno di ...

Florida Cup, forfait Arsenal causa Covid: salta il match con l'Inter L'Arsenal ha annullato la tournée negli USA per alcuni casi di positività al coronavirus nel gruppo squadra. Come riporta The Athletic alcuni calciatori sono risultati positivi ai test del covid19 e .

Covid Usa, Fauci: "Variante Delta 80% nuovi contagi" Adnkronos Usa: 83 per cento dei casi di Covid legato alla variante Delta Gli esperti sanitari Usa hanno affermato che la variante Delta è più trasmissibile di qualsiasi altra variante identificata finora. "Dovremmo pensare alla variante Delta come alla versione di Covid-19 ...

Arsenal, salta la tournée USA e il match contro l’Inter: casi di Covid-19 L’Arsenal avrebbe dovuto sfidare i nerazzurri domenica 25 luglio in Florida Cup e poi incontrare il 28 la vincitrice tra Everton e Millonaros Il club al momento sta lavorando su piani alternativi, men ...

