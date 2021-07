Covid, ultime news. Dl Covid giovedì in Cdm. Verso stato emergenza fino a dicembre. LIVE (Di martedì 20 luglio 2021) Dalla riunione sulla definizione dei parametri per i profili di rischio delle Regioni emerge la proposta di una soglia pari al 15-20% di posti occupati negli ospedali per restare in zona bianca. Si discute anche sull'estensione del Green Pass. In programma la conferenza stato-regioni e la Cabina di regia. Secondo l'ultimo report, sono 3.558 i nuovi contagi da coronavirus e 10 i morti. Tasso di positività all'1,6%. Salgono di 3 unità le terapie intensive, 6 in più le persone ricoverate nei reparti ordinari Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 luglio 2021) Dalla riunione sulla definizione dei parametri per i profili di rischio delle Regioni emerge la proposta di una soglia pari al 15-20% di posti occupati negli ospedali per restare in zona bianca. Si discute anche sull'estensione del Green Pass. In programma la conferenza-regioni e la Cabina di regia. Secondo l'ultimo report, sono 3.558 i nuovi contagi da coronavirus e 10 i morti. Tasso di positività all'1,6%. Salgono di 3 unità le terapie intensive, 6 in più le persone ricoverate nei reparti ordinari

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scendono i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati del min… - rtl1025 : ?? Balzo dei positivi ai test per il #Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero… - Lisa_Salustri : RT @Agenzia_Ansa: FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, s… - Monica734322417 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, s… -