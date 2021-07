Advertising

Agenzia_Ansa : Potrà vaccinarsi contro il Covid il 17enne fiorentino che si era rivolto a un avvocato per poter ricevere la dose n… - FirenzePost : Covid, Toscana: mascherine trasparenti nelle scuole. Sì all’unanimità del Consiglio Regionale - SIENANEWS : Covid, 16 nuovi casi in provincia, in 90mila hanno ricevuto due dosi di vaccino... - amiatanews : Toscana. Coronavirus: 169 i nuovi casi, 6.052 molecolari, 5.335 antigenici, 0 decessi, +47 guarigioni; 85 (-5) i ri… - fisac_cgil : Appalto assicurativo: costituito il Comitato Territoriale - Covid 19 per la Regione Toscana - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Da qui l'idea di far passare in zona Gialla le Regioni con un tasso di occupazione dei posti... È il caso della, che in base alle ultime rilevazioni dell' Agenas (Agenzia Nazionale per i ...Su nove persone risultate positive aldopo il matrimonio di Gualdo Tadino ben sei non avevano fatto nemmeno la prima dose di vaccino.in quanto molti invitati risiedono nelle Marche e in...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 85 (5 in meno rispetto a ieri, meno 5,6%), 15 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%) So ...PERUGIA - Sono nove in tutto i casi umbri di positività al Covid-19 riscontrati al matrimonio celebrato sabato 10 luglio a Gualdo Tadino: lo riferisce la Usl Umbria , in ...