Covid: Tajani, 'incrementare vaccini, Fi favorevole a Green pass' (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Rafforzare la campagna di vaccinazione per scongiurare un nuovo lockdown che sarebbe rovinoso per il Paese. E' il cardine del dossier che Forza Italia ha consegnato questa mattina al governo "affinché nella prossima riunione della cabina di regia o del Cdm, le proposte di Fi siano messe in evidenza per la salute degli italiani e la tutela dell'economia. E' necessario evitare in tutti i modi un nuovo lockdown e impedire nuove chiusure". Lo ha detto il vice presidente e coordinatore di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa indetta per presentare le proposte del partito per il contenimento del Covid.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tajani Conte punterebbe alle elezioni ... Salvini e Tajani nei giorni scorsi, per provare a blindare la riforma della giustizia ma ... Cartabia mette M5s all'angolo Covid, Tokyo senza spettatori. La Borsa soffre le varianti Borse in forte calo: ...

Green pass, Tajani: ok per i grandi eventi, a fine estate un check Tajani ha precisato che lo esclude per entrare nei bar, mentre "va usato per eventi dove ci sono ... Il certificato per immunizzati, guariti dal Covid o 'tamponati' negativi entro le 48 ore potrebbe ...

Green pass, Tajani: ok per i grandi eventi, a fine estate un check Agenzia ANSA Covid: Tajani, ‘incrementare vaccini, Fi favorevole a Green pass’ Condividi questo articolo:Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Rafforzare la campagna di vaccinazione per scongiurare un nuovo lockdown che sarebbe rovinoso per il Paese. E’ il cardine del dossier che Forza It ...

Amministrative, Antonio Tajani: "Il centrodestra andrà avanti unito" "A Milano c'è possibilità di vincere, Forza Italia farà una lista molto competitiva che permetterà al candidato sindaco Bernardo di vincere. Stiamo lavorando anche su Roma, siamo in vantaggio. Andiamo ...

