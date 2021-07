Covid | Tajani | «Forza Italia favorevole al Green pass Occorre scongiurare nuove chiusure»

(Di martedì 20 luglio 2021) «È necessario evitare in tutti i modi un nuovo lockdown e impedire». Parole pronunciate da Antonionella conferenza stampa indetta per illustrare le proposte anti-di. Di fatto è l’adesione dei berlusconiani alsu cui sta lavorando il governo Draghi. Lo stesso, per intenderci, che ancora non registra il “sì” della Lega. Come si sa, Palazzo Chigi sta studiando alcune misure per il contenimento del contagio sulla falsariga di quanto annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron. In sostanza, il ...

Agenzia ANSA

... Antonio, in una conferenza stampa indetta per presentare le proposte del partito per il contenimento del. 'Non bisogna avere paura - ha detto ancora- ma bisogna agire per ...Noi - ha insistito- non ci possiamo permettere un nuovo lockdown, ecco perché insistiamo molto sul rafforzamento della campagna di vaccinazione. Per questa ragione, presenteremo al Senato una ..."Vogliamo sconfiggere definitivamente il Coronavirus per aiutare la crescita dell'economia". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine ...Guardando a settembre e al riavvio dell'anno scolastico "Fi è favorevole, così come è accaduto per il personale sanitario, a rendere obbligatoria la vaccinazion ...