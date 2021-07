Covid: stato d’emergenza prolungato fino a dicembre. Green pass: al ristorante con il primo vaccino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Slitta da mercoledì 21 a giovedì 22 luglio la cabina di regìa per decidere sul Green pass, anche se l'accordo è vicino. Lo scopo è andare verso una road map che preveda un rafforzamento graduale dell'obbligo per accedere a luoghi affollati e attività di svago. L'ipotesi è anche quella di convincere così gli indecisi del vaccino e garantire alcune attività - come i ristoranti al chiuso - già con la prima dose L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Slitta da mercoledì 21 a giovedì 22 luglio la cabina di regìa per decidere sul, anche se l'accordo è vicino. Lo scopo è andare verso una road map che preveda un rafforzamento graduale dell'obbligo per accedere a luoghi affollati e attività di svago. L'ipotesi è anche quella di convincere così gli indecisi dele garantire alcune attività - come i ristoranti al chiuso - già con la prima dose L'articolo proviene da Firenze Post.

