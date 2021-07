Covid, Speranza: “L’epidemia non possiamo pensarla al passato, insistere sulle vaccinazioni” (Di martedì 20 luglio 2021) "Stiamo ragionando con le Regioni per provare a capire quali sono le scelte migliori, le riaperture sono state frutto di una campagna di vaccinazione che è lo strumento che abbiamo per metterci alle spalle i giorni peggiori. Dobbiamo insistere con energia sulle vaccinazioni, abbiamo superato 61 milioni di dosi somministrate. Su questo non deve esserci nessuna divisione e ambiguità ma bisogna lavorare perché la campagna prosegua" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) "Stiamo ragionando con le Regioni per provare a capire quali sono le scelte migliori, le riaperture sono state frutto di una campagna di vaccinazione che è lo strumento che abbiamo per metterci alle spalle i giorni peggiori. Dobbiamocon energia, abbiamo superato 61 milioni di dosi somministrate. Su questo non deve esserci nessuna divisione e ambiguità ma bisogna lavorare perché la campagna prosegua" L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Adnkronos : Covid, #Speranza: 'In emergenza sì a uso pubblico di brevetti farmaci e dispositivi'. Ieri approvato emendamento a… - Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - lifestyleblogit : Covid, Speranza: 'E' ancora presente, contagi in crescita' - - TV7Benevento : Covid, Speranza: 'E' ancora presente, contagi in crescita'... -