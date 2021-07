Covid, Sinopoli (Flc Cgil): “Obbligo vaccinale solo come ultima istanza. Intervenire su spazi e organici aggiuntivi” (Di martedì 20 luglio 2021) "Nell'ordine penso che per prima cosa si debba valorizzare il fatto che è vaccinato 86% del personale, riconoscere che ciò si è raggiunto nonostante la gestione della campagna vaccinale, dal punto di vista dell'informazione, non abbia brillato (peraltro ad un certo punto hanno cancellato la priorità al personale scolastico). Si deve quindi fare uno sforzo in più su questo versante e partire dal green pass come strumento di incentivazione lasciando l'Obbligo come ultima istanza considerando anche i diversi contesti territoriali che hanno gradi di copertura diversi”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) "Nell'ordine penso che per prima cosa si debba valorizzare il fatto che è vaccinato 86% del personale, riconoscere che ciò si è raggiunto nonostante la gestione della campagna, dal punto di vista dell'informazione, non abbia brillato (peraltro ad un certo punto hanno cancellato la priorità al personale scolastico). Si deve quindi fare uno sforzo in più su questo versante e partire dal green passstrumento di incentivazione lasciando l'considerando anche i diversi contesti territoriali che hanno gradi di copertura diversi”. L'articolo .

