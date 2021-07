Covid Sicilia, oggi 552 contagi e 3 morti: bollettino 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 552 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 luglio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore su 18.038 tamponi processati. In Sicilia gli attuali positivi salgono a quota 5.800. L’Isola è terza in Italia per nuovi contagi giornalieri dopo il Lazio e il Veneto. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti in un solo giorno sono stati 130 e le vittime 3 (6.010 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 552 i nuovida coronavirus20in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore su 18.038 tamponi processati. Ingli attuali positivi salgono a quota 5.800. L’Isola è terza in Italia per nuovigiornalieri dopo il Lazio e il Veneto. Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti in un solo giorno sono stati 130 e le vittime 3 (6.010 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Degli ...

