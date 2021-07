Covid: Russia, oltre 6 milioni di casi da inizio epidemia (Di martedì 20 luglio 2021) La Russia ha registrato 23.770 nuovi casi di Covid - 19 nel corso dell'ultima giornata e il numero totale di contagi dall'inizio dell'epidemia ha superato i sei milioni: lo fa sapere il centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Laha registrato 23.770 nuovidi- 19 nel corso dell'ultima giornata e il numero totale di contagi dall'dell'ha superato i sei: lo fa sapere il centro ...

