Covid, Regioni: green pass per i ristoranti solo fuori dalla zona bianca (Di martedì 20 luglio 2021) fuori dalla zona bianca si potrebbe utilizzare in futuro il green pass per scongiurare ulteriori chiusure. E' la proposta che starebbe arrivando dalla Conferenza delle Regioni, che sta discutendo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021)si potrebbe utilizzare in futuro ilper scongiurare ulteriori chiusure. E' la proposta che starebbe arrivandoConferenza delle, che sta discutendo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Regioni: green pass per i ristoranti solo fuori dalla zona bianca #covid - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - blogLinkes : Covid, La proposta delle regioni: 'Green pass per scongiurare le chiusure' - benjamn_boliche : Covid, Regioni: green pass per i ristoranti solo fuori dalla zona bianca Fuori dalla zona bianca si potrebbe utiliz… -