Covid, Pregliasco tifa per il vaccino ai minori di 12 anni: "Funziona alla grande" (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug – Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, dichiara: "I vaccini anti-Covid Funzionano, spero che vengano dati presto anche agli under 12". Pregliasco: "Non capisco scetticismo" I vaccini anti-Covid, dunque, per Pregliasco "Funzionano alla grande". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, intervenendo a Timeline su Sky. "Io sono perplesso, a fronte delle dichiarazioni di Salvini e della Meloni – dichiara Pregliasco- non voglio entrare nel ...

