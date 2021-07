Covid oggi Puglia, 80 contagi e zero morti: bollettino 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 80 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 7.764 i tamponi per l’infezione effettuati, così ripartiti gli 80 nuovi casi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi. Ieri i nuovi casi erano 47 su 4.108 tamponi. I decessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 80 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Non si registrano invece nuovi decessi. 7.764 i tamponi per l’infezione effettuati, così ripartiti gli 80 nuovi casi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 15 in provincia di Fa, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati, per cui il totale odierno resta di 80 casi. Ieri i nuovi casi erano 47 su 4.108 tamponi. I decessi ...

