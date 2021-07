Covid oggi Lazio: 681 contagi, a Roma 557. Bollettino 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 681 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del Bollettino di oggi, 20 luglio. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 557. oggi nel Lazio "su oltre 11mila tamponi (+55.118) e oltre 21mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 681 nuovi casi positivi (+247), 1 decesso (dato stabile), i ricoverati sono 133 (+3), le terapie intensive sono 28 (-1), i guariti sono 212. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 681 i nuovidi coronavirus nelsecondo i dati deldi, 20. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi acittà sono a quota 557.nel"su oltre 11mila tamponi (+55.118) e oltre 21mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 681 nuovi casi positivi (+247), 1 decesso (dato stabile), i ricoverati sono 133 (+3), le terapie intensive sono 28 (-1), i guariti sono 212. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale ...

mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - lorepregliasco : Ha senso dare risalto ai dati dei casi di Covid? Vanno monitorati perché - con crescita enorme (non quella attuale… - nonsoloww : RT @ChiaraBaldi86: La miglior risposta ai politici che invitano gli under 40 a non vaccinarsi tanto cosa volete che sia il #Covid, la dà qu… - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio: 681 contagi, a Roma 557. Bollettino 20 luglio - -