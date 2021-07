Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 20 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singole regioni e sull’impatto della variante delta mentre nel paese resta vivo il dibattito sul green pass obbligatorio e si torna a parlare di zona gialla e nuovi parametri per definire i cambi di colore. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Ildi, martedì 202021, con dati e news dellae regione per regione su, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singolee sull’impatto della variante delta mentre nel paese resta vivo il dibattito sul green pass obbligatorio e si torna a parlare di zona gialla e nuovi parametri per definire i cambi di colore. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città ...

mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - lorepregliasco : Ha senso dare risalto ai dati dei casi di Covid? Vanno monitorati perché - con crescita enorme (non quella attuale… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #Covid_19 - 539th : Oggi si alza l'asticella, non 5% ma il triplo, 15% dei posti UTI occupati da pazienti covid. -