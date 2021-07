Covid, oggi in Italia 3.558 nuovi casi e 10 morti. Tasso di positività a 1,6% (Di martedì 20 luglio 2021) il di oggi 20 luglio 2021. oggi 3.558 nuovi casi e 10 morti. Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) il di20 luglio 2021.3.558e 10. Balzo dei positivi ai test per iindividuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...

