Covid, oggi 3.558 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 20 luglio

Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 20 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore
Nuovi casi: 3.558
Decessi: 10
Tamponi effettuati: 218.705
Terapie intensive: +3
Tasso di positività: 1,6%

I numeri della pandemia
Attualmente positivi: 49.310
casi totali: 4.293.083
Decessi: 127.884
Guariti: 4.115.889

In Italia oggi, martedì 20 luglio 2021, si registrano 3.558 nuovi casi e 10 morti per Covid. Ieri c'erano stati 2.072 nuovi casi e 7 morti.

