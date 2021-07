Covid, news. Colori Regioni: attesa per nuovi parametri. Scontro su obbligo vaccini. LIVE (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo lavora al nuovo decreto: ipotesi di zona gialla con l'occupazione delle terapie intensive superiore al 5% e con quella dei reparti ordinari oltre il 10%. Si discute ancora sull'utilizzo del green pass. Le decisioni verranno prese con tutta probabilità domani con i passaggi in conferenza Stato-Regioni, cabina di regia e Cdm Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo lavora al nuovo decreto: ipotesi di zona gialla con l'occupazione delle terapie intensive superiore al 5% e con quella dei reparti ordinari oltre il 10%. Si discute ancora sull'utilizzo del green pass. Le decisioni verranno prese con tutta probabilità domani con i passaggi in conferenza Stato-, cabina di regia e Cdm

Advertising

antoguerrera : Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna NON È VACCINATO. Articolo modificato e ripubblicato dopo la clamoros… - LaStampa : Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese - repubblica : Covid, l'inferno del tracciamento nel Lazio: 'Ragazzi se siete positivi non vi nascondete. L'omertà è un reato'. Pe… - sslf19 : Non facciamo i deficienti: il vaccino anti-covid funziona come gli altri vaccini, che NON IMMUNIZZANO AL 100%. Ma v… - Llukas79 : RT @paradoxMKD: E chi lo avrebbe mai detto??? 'Disastro Covid per il turismo, a Fiumicino il calo più alto di passeggeri: -77.5%' https://t.… -