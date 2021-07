Covid | Moratti | Alzare soglie occupazione ricoveri per il passaggio in zona gialla

(Di martedì 20 luglio 2021)il tetto delle terapie intensive al 15% e al 20% per iordinari, invece che, rispettivamente, al 5% e al 10% come proposto dal governo per ildelle regioni in. E' ...

Advertising

Italpress : Covid, Moratti “Regioni chiedono aumento tetto ricoveri per zona gialla” - radiolombardia : Covid, Moratti: Lombardia richiede aumento parametri per cambio 'colore' - - infoitinterno : Covid, Moratti: Da Regioni proposta di alzare parametro ricoveri - infoitinterno : Vaccino Covid Lombardia, Moratti: 'Oltre 11 milioni di somministrate. Appello ai giovani' - qn_giorno : Vaccino #Covid #Lombardia, Moratti: 'Oltre 11 milioni di somministrate. Appello ai giovani' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moratti

... spiega l'assessore al Welfare della Regione Letizia. Il governo sta pensando di introdurre ...di rivedere (e alleggerire) i parametri per il passaggio a una fascia di maggior rischio, in ...... uno in più rispetto alla precedente comunicazione per un totale di vittime dain Lombardia ... poi smentisce: caos in Uk BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 LUGLIO,FA IL PUNTO SUI ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.L'assessore al Welfare chiede di rivedere i parametri arrivando al tetto del 15% per le terapie intensive e al 20% per i posti letto ordinari ...