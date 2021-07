Covid Lombardia oggi | 407 contagi | bollettino 20 luglio

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 407 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 20. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L'indice di positività si attesta all'1,2%. I tamponi effettuati sono 31.954, per un totale di 12.175.439. I ricoveri in terapia intensiva sono 31 (+1) mentre i ricoverati in area non critica calano a 136 (-2). Dall'inizio della pandemia i decessi totali sono 33.810. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 153 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 45; Como: 7; Cremona: 7; Lecco: 8; Lodi: 6; Mantova: 15; Monza e Brianza: 48; Pavia: 10; ...

Advertising

PagellaPolitica : Non è vero che entro mercoledì 21 luglio il 70% della popolazione in Lombardia sarà completamente vaccinato contro… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, so… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuo… - marknerazzurro : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). A fronte di 31.954 tamponi effettuati, sono 407 i nuovi positivi (1,2… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). A fronte di 31.954 tamponi effettuati, sono 407 i nuovi positivi (1,2… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

commenta E' stata notificata ai parenti di 77 anziani morti diin una Rsa la richiesta della Procura di Lodi di archiviazione. L'inchiesta, per omicidio colposo ed epidemia colposa, era nata dall'esposto presentato a primavera 2020 per il decesso di 77 ...Home AP -. Morti in Rsa. Procura lodi chiede archiviazione. Escluse condotte commissive o omissive AP -20 Luglio 2021 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a ...Il Covid sta ancora rivoluzionando le nostre vite. Ora in molte realtà, come le università, per tutelare salute e diritto allo studio bisogna essere vaccinati e avere il green pass ...Sono 407 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L'indice di ...