Covid Lombardia oggi | 407 contagi | bollettino 20 luglio

(Di martedì 20 luglio 2021) Sono 407 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 20. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L’indice di positività si attesta all’1,2%. I tamponi effettuati sono 31.954, per un totale di 12.175.439. I ricoveri in terapia intensiva sono 31 (+1) mentre i ricoverati in area non critica calano a 136 (-2). Dall’inizio della pandemia i decessi totali sono 33.810. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 153 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 45; Como: 7; Cremona: 7; Lecco: 8; Lodi: 6; Mantova: 15; Monza e Brianza: 48; Pavia: 10; Sondrio: 4; ...

... +46 Nuovi positivi in: +407 Ricoveri perin: saldo - 2 Ricoveri in terapia intensiva in: saldo +1 Nuovi decessi inZero La campagna vaccinale in ...I dati e le news della regione sulla pandemia di coronavirus. Da ieri non si registrano morti Sono 407 i nuovi contagi di coronavirus insecondo i dati del bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L'indice di positività si attesta all'1,2%. I tamponi effettuati sono 31.954, per un totale di ...Il bollettino di martedì 20 luglio 2021: sono 48 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono 407 in Lombardia con 31.954 tamponi effettuati e un tasso di positività di 1,2%. Nessun decesso. Son ...SARONNO / LAZZATE – Oggi dati in aumento, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus in ambito locale, a Caronno Pertusella e Lazzate, +1. Mentre nessun caso a Saronno e Tradate; e ...