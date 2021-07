Covid Lombardia oggi | 407 contagi | bollettino 20 luglio

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Sono 407 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 20. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L’indice di positività si attesta all’1,2%. I tamponi effettuati sono 31.954, per un totale di 12.175.439. I ricoveri in terapia intensiva sono 31 (+1) mentre i ricoverati in area non critica calano a 136 (-2). Dall’inizio della pandemia i decessi totali sono 33.810. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

PagellaPolitica : Non è vero che entro mercoledì 21 luglio il 70% della popolazione in Lombardia sarà completamente vaccinato contro… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, so… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuo… - marknerazzurro : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). A fronte di 31.954 tamponi effettuati, sono 407 i nuovi positivi (1,2… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). A fronte di 31.954 tamponi effettuati, sono 407 i nuovi positivi (1,2… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Fiducia nella scienza "Come grande ateneo, con una delle facoltà di medicina più importanti della, ai primi posti per gli studi sul- spiega la Brambilla. riteniamo sia nostro ...Diminuiscono i ricoverati nei reparti ( - 2). A fronte di 31.954 tamponi effettuati, sono 407 i nuovi positivi (1,2%).Il Covid sta ancora rivoluzionando le nostre vite. Ora in molte realtà, come le università, per tutelare salute e diritto allo studio bisogna essere vaccinati e avere il green pass ...Sono 407 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. L'indice di ...