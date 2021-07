Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo. Variante Delta: il Lazio da tre giorni è la Regione con più positivi (Di martedì 20 luglio 2021) Covid, LE ultime notizie DI oggi dall’Italia E DAL mondo Covid ultime notizie oggi – Cresce la preoccupazione per la Variante Delta, e in tutta Europa si continua a discutere di misure più rigide sull’utilizzo del Green pass per contenerla. In Italia intanto sono state superate le 60 milioni di dosi somministrate di vaccino qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021), LEDIE DAL– Cresce la preoccupazione per la, e in tutta Europa si continua a discutere di misure più rigide sull’utilizzo del Green pass per contenerla. In Italia intanto sono state superate le 60 milioni di dosi somministrate di vaccino qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di, ...

Advertising

IlContiAndrea : Entro mercoledì cabina di regia per #GreenPass (vaccinati, chi è guarito dal Covid, o tampone negativo nelle ultime… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salgono ancora leggermente i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 seco… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scendono i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati del min… - pizia21 : RT @Miti_Vigliero: Da prenderli a schiaffi Uk, il governo si corregge: il 60% delle persone ammesse in ospedale NON è vaccinato Il 60% del… - zazoomblog : Covid ultime news. Ipotesi zona gialla con 5% terapie intensive occupate e 10% ricoveri - #Covid #ultime #news.… -