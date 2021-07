Covid Lazio oggi, D’Amato: “Più contagi per feste Europei” (Di martedì 20 luglio 2021) “Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto Gravina’, ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni. I positivi sono per lo più giovani ancora non vaccinati e questo significa, ancora una volta, quanto sia importante vaccinarsi e raggiungere l’immunità di gregge”. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine della consegna degli attestati di benemerenza per l’impegno profuso durante la pandemia agli ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto Gravina’, ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione deiggiamenti per gli, che durerà ancora alcuni giorni. I positivi sono per lo più giovani ancora non vaccinati e questo significa, ancora una volta, quanto sia importante vaccinarsi e raggiungere l’immunità di gregge”. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio, a margine della consegna degli attestati di benemerenza per l’impegno profuso durante la pandemia agli ...

repubblica : Covid, l'inferno del tracciamento nel Lazio: 'Ragazzi se siete positivi non vi nascondete. L'omertà è un reato'. Pe… - Corriere : Impennata di casi a Roma e in tutto il Lazio. L’assessore D’Amato: «È l’effetto Europei» - fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - zazoomblog : Covid Lazio oggi D’Amato: “Più contagi per feste Europei” - #Covid #Lazio #D’Amato: #contagi - gioiaeodio : RT @Corriere: Impennata di casi a Roma e in tutto il Lazio. L’assessore D’Amato: «È l’effetto Europei» -