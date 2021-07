Covid Lazio: completare il ciclo vaccinale per i non residenti nella Regione. Ecco come fare e dove prenotarsi (Di martedì 20 luglio 2021) La campagna vaccinale nel Lazio continua senza sosta. Inoltre, a partire dalle ore 18:00 della giornata di ieri, 19 luglio, “tutti coloro che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose all’estero o in un’altra Regione italiana“, tramite la complicazione del modulo di adesione, avranno la possibilità di ricevere nella Regione Lazio la seconda dose della vaccinazione anti Covid-19. come compilare il modulo A rendere nota l’iniziativa, è stata la Pagina ufficiale di Facebook Salute Lazio, tramite un post: “L’accesso al modulo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) La campagnanelcontinua senza sosta. Inoltre, a partire dalle ore 18:00 della giornata di ieri, 19 luglio, “tutti coloro che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose all’estero o in un’altraitaliana“, tramite la complicazione del modulo di adesione, avranno la possibilità di riceverela seconda dose della vaccinazione anti-19.compilare il modulo A rendere nota l’iniziativa, è stata la Pagina ufficiale di Facebook Salute, tramite un post: “L’accesso al modulo di ...

