Covid, la proposta di Minelli: “Non vaccinati paghino in caso di ricovero” (Di martedì 20 luglio 2021) I non vaccinati contro il coronavirus “che non hanno alcuna legittima controindicazione all’inoculo del vaccino dovrebbe essere obbligati a pagarsi le visite, i ricoveri e i farmaci in caso di Covid o, almeno, di rifondere i danni, calcolati nel loro insieme, che possono derivare dai contagi da loro certamente provocati”. E’ la proposta ‘alternativa’ all’obbligo vaccinale che arriva dall’immunologo clinico e allergologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata. “Un conto – spiega all’Adnkronos Salute – sono le proteste correlate a prese di posizione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) I noncontro il coronavirus “che non hanno alcuna legittima controindicazione all’inoculo del vaccino dovrebbe essere obbligati a pagarsi le visite, i ricoveri e i farmaci indio, almeno, di rifondere i danni, calcolati nel loro insieme, che possono derivare dai contagi da loro certamente provocati”. E’ la‘alternativa’ all’obbligo vaccinale che arriva dall’immunologo clinico e allergologo Mauro, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata. “Un conto – spiega all’Adnkronos Salute – sono le proteste correlate a prese di posizione ...

