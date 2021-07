Covid Italia, fonti: governo valuta stato d’emergenza fino al 31 dicembre (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo valuta di estendere lo stato di emergenza per la pandemia – in scadenza al 31 luglio – anche fino alla fine dell’anno. E’ quanto si apprende a preconsiglio dei ministri in corso. La valutazione sarebbe legata da un lato alla situazione epidemiologica e alla recrudescenza del virus, dall’altra alla tornata elettorale d’autunno. valutazioni sono in corso in queste ore, anche se la decisione ultima verrà presa dalla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, prima del Cdm che darà il disco verde al nuovo decreto. Si apprende inoltre che non dovrebbe essere affrontato, nel Cdm di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Ildi estendere lodi emergenza per la pandemia – in scadenza al 31 luglio – anchealla fine dell’anno. E’ quanto si apprende a preconsiglio dei ministri in corso. Lazione sarebbe legata da un lato alla situazione epidemiologica e alla recrudescenza del virus, dall’altra alla tornata elettorale d’autunno.zioni sono in corso in queste ore, anche se la decisione ultima verrà presa dalla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, prima del Cdm che darà il disco verde al nuovo decreto. Si apprende inoltre che non dovrebbe essere affrontato, nel Cdm di ...

