Covid, Iss: “Incidenza tra vaccinati 10 volte più bassa che in non vaccinati” (Di martedì 20 luglio 2021) Nuovo aggiornamento delle ‘Faq’ sui casi Covid-19 registrati tra i vaccinati, elaborato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). “Se le vaccinazioni anti-Covid nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura, si verifica l’effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati – si legge – In questi casi, però, l’Incidenza (intesa come il rapporto tra il numero dei casi e la popolazione), è circa 10 volte più ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Nuovo aggiornamento delle ‘Faq’ sui casi-19 registrati tra i, elaborato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). “Se le vaccinazioni anti-nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura, si verifica l’effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra irispetto ai non– si legge – In questi casi, però, l’(intesa come il rapporto tra il numero dei casi e la popolazione), è circa 10più ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - borghi_claudio : Peccato ISS non indichi nella stessa tabella quali di questi morti avevano patologie preesistenti per cui il covid… - borghi_claudio : Partiamo da questa tabella dell'ISS che indica per fasce di età i ricoveri e i decessi per covid nello scorso mese.… - fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, i numeri dell’Iss: “Tra chi lo ha fatto l’incidenza dei casi è dieci volte più bassa che tra i… - salutegreen24 : Nuovo aggiornamento delle 'Faq' sui casi Covid-19 registrati tra i vaccinati, elaborato dall'Istituto superiore di… -