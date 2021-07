Covid: in Sicilia tampone per chi arriva da Francia, Grecia e Olanda (Di martedì 20 luglio 2021) commenta La Sicilia ha imposto il tampone obbligatorio anche per chi arriva da Francia, Grecia e Paesi Bassi o vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) commenta Laha imposto ilobbligatorio anche per chidae Paesi Bassi o vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente ...

Advertising

BLIND_DATA24 : RT @rumba_magica: Sicilia 0 casi con 0 tamponi. La regione ha risolto il problema covid. - ennatv : Covid: tamponi obbligatori per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi - Torakjkj : RT @rumba_magica: Sicilia 0 casi con 0 tamponi. La regione ha risolto il problema covid. - rudi_de_fanti : RT @rumba_magica: Sicilia 0 casi con 0 tamponi. La regione ha risolto il problema covid. - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Allarme per l'andamento dei contagi. Favara e Caltabellotta in zona rossa - TGR Sicilia -