Covid, in Russia oltre 6 milioni di contagi da inizio pandemia (Di martedì 20 luglio 2021) In Russia, secondo i dati del centro operativo per la lotta al coronavirus, sono più di sei milioni i contagi da coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria e quasi 150.000 morti. Le autorità hanno confermato stamani 23.770 nuovi casi di Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore – il dato più basso dal 6 luglio, come riporta l'agenzia Tass – e 784 decessi. Il bollettino ufficiale sale così a 6.006.536 con 149.922 vittime. E' ancora una volta Mosca a registrare il maggior numero di nuovi casi (3.188) e decessi (101). In Russia sono 5.382.213 le persone dichiarate guarite dopo aver ...

