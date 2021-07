Covid, in Lombardia 407 nuovi positivi con quasi 32 mila test. A Bergamo 22 casi (Di martedì 20 luglio 2021) I dati di martedì 20 luglio nel report della Regione. Il tasso di positività è all’1,2%. Nessun nuovo decesso. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 luglio 2021) I dati di martedì 20 luglio nel report della Regione. Il tasso dità è all’1,2%. Nessun nuovo decesso.

