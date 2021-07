Covid: impennata di casi in Francia, + 150% in una settimana (Di martedì 20 luglio 2021) Diciottomila nuovi casi di coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore , un'impennata "mai vista", secondo il ministro della Salute Olivier Véran, che attribuisce questo inquietante aumento alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 luglio 2021) Diciottomila nuovidi coronavirus innelle ultime 24 ore , un'"mai vista", secondo il ministro della Salute Olivier Véran, che attribuisce questo inquietante aumento alla ...

Advertising

Corriere : Impennata di casi a Roma e in tutto il Lazio. L’assessore D’Amato: «È l’effetto Europei» - Corriere : Impennata di casi a Roma e in tutto il Lazio. L’assessore D’Amato: «È l’effetto Europei» - Agenzia_Ansa : Covid, impennata di casi in una settimana in Francia - #ANSA - zazoomblog : Covid: impennata di casi in Francia + 150% in una settimana - #Covid: #impennata #Francia #settimana - LilianaCherubi1 : Covid, impennata di casi in una settimana in Francia - Mondo - ANSA -