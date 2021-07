COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 458 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 6 persone: – 1, residente nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 458 tamponi effettuati sono risultate positive al6 persone: – 1, residente nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

