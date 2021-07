Covid: Germania, raddoppiano casi rispetto alla settimana scorsa (Di martedì 20 luglio 2021) In Germania i casi di Covid - 19 rispetto alla settimana precedente quasi il doppio. Secondo l'istituto di salute pubblica Robert Koch i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 1183, mentre una settimana ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Indi- 19precedente quasi il doppio. Secondo l'istituto di salute pubblica Robert Koch i nuovinelle ultime 24 ore sono 1183, mentre una...

Advertising

borghi_claudio : 5) A FRONTE DI RISCHIO ZERO COVID PER I GIOVANI LE REAZIONI AVVERSE COLPISCONO SOPRATTUTTO LORO Per quale motivo d… - MediasetTgcom24 : Covid, Merkel: 'In Germania per ora nessun obbligo vaccinale' #angelamerkel - RaiNews : Covid, #Merkel: la #Germania non intende introdurre l'obbligo di #vaccino - AnnaMariaCastel : RT @valy_s: #COVID19 #Germania,#Olanda,#Belgio,#Irlanda e ora #UK:SCONSIGLIATO VACCINO a MINORI SANI per un principio di MASSIMA PRECAUZIO… - roberto06002487 : RT @valy_s: #COVID19 #Germania,#Olanda,#Belgio,#Irlanda e ora #UK:SCONSIGLIATO VACCINO a MINORI SANI per un principio di MASSIMA PRECAUZIO… -