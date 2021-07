Covid, Galli: “Finché circola in under 40 non ne usciamo” (Di martedì 20 luglio 2021) Finché il coronavirus “circola negli under 40 non ne usciamo”. Così Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre. “In quasi tutte le rianimazioni del Paese – dice – ci sono oggi pazienti under 40 ricoverati, questo perché su grandi numeri trovi persone con caratteristiche genetiche, fisiche e storia personale di altre malattie, che rischiano se contagiate di sviluppare una malattia grave”. “Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di meno – ricorda Galli – dobbiamo usarli senza se e senza ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)il coronavirus “negli40 non ne”. Così Massimo, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre. “In quasi tutte le rianimazioni del Paese – dice – ci sono oggi pazienti40 ricoverati, questo perché su grandi numeri trovi persone con caratteristiche genetiche, fisiche e storia personale di altre malattie, che rischiano se contagiate di sviluppare una malattia grave”. “Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di meno – ricorda– dobbiamo usarli senza se e senza ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Galli: 'Finché circola in under 40 non ne usciamo': 'In quasi tutte le rianimazioni del Paese ci sono oggi p… - italiaserait : Covid, Galli: “Finché circola in under 40 non ne usciamo” - liberenotizie : Covid, Galli: 'Finché circola in under 40 non ne usciamo'. Adnkronos - ultimora - FabryFranco_nr2 : @SilviaTeresa14 Questa è l'ennesima dimostrazione che il vaccino per il covid in ogni sua forma ed edizione NON SI… - lifestyleblogit : Covid, Galli: 'Finché circola in under 40 non ne usciamo' - -