**Covid: fonti, governo valuta stato emergenza al 31/12, in Cdm no obbligo vaccino docenti** (2) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - Domani verranno decisi i nuovi parametri per le assegnazioni dei 'colori' alle Regioni, una necessità legata anche al fatto che -vista la curva epidemiologica in ripresa- sarebbero molte quelle a finire in zona gialla a stretto giro. Stop dunque a un sistema fondamentalmente basato su contagi e incidenza, occhio ai tassi di ospedalizzazione e all'occupazione di posti letto nelle terapie intensive. Quanto ai criteri per l'utilizzo del green pass all'interno dei confini italiani, il rilascio del certificato verde dovrebbe essere mantenuto anche per una sola dose, con l'invito stringente ad accelerare la seconda con degli step in termini di calendario. C'è una discussione ... Leggi su liberoquotidiano

