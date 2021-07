**Covid: fonti, governo valuta stato emergenza al 31/12, in Cdm no obbligo vaccino docenti** (2) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Domani verranno decisi i nuovi parametri per le assegnazioni dei ‘colori’ alle Regioni, una necessità legata anche al fatto che -vista la curva epidemiologica in ripresa- sarebbero molte quelle a finire in zona gialla a stretto giro. Stop dunque a un sistema fondamentalmente basato su contagi e incidenza, occhio ai tassi di ospedalizzazione e all’occupazione di posti letto nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Domani verranno decisi i nuovi parametri per le assegnazioni dei ‘colori’ alle Regioni, una necessità legata anche al fatto che -vista la curva epidemiologica in ripresa- sarebbero molte quelle a finire in zona gialla a stretto giro. Stop dunque a un sistema fondamentalmente basato su contagi e incidenza, occhio ai tassi di ospedalizzazione e all’occupazione di posti letto nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

