Covid Cina, 65 contagi: mai così tanti da gennaio (Di martedì 20 luglio 2021) La Cina segnala un totale di 65 nuovi contagi di coronavirus e, scrive il Guardian, non erano mai stati così tanti da fine gennaio. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale riportati dall’agenzia ufficiale Xinhua, il gigante asiatico ha confermato otto nuovi casi di trasmissione locale del Covid-19 nello Yunnan e 57 “casi importati”, 41 dei quali nello Yunnan, quattro nel Guangdong, tre a Tianjin, altrettanti a Shanghai e nello Hubei, uno a Pechino, un altro nel Fujian e un altro ancora nel Sichuan. Ieri, secondo i dati ufficiali, in Cina non ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Lasegnala un totale di 65 nuovidi coronavirus e, scrive il Guardian, non erano mai statida fine. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale riportati dall’agenzia ufficiale Xinhua, il gigante asiatico ha confermato otto nuovi casi di trasmissione locale del-19 nello Yunnan e 57 “casi importati”, 41 dei quali nello Yunnan, quattro nel Guangdong, tre a Tianjin, altreta Shanghai e nello Hubei, uno a Pechino, un altro nel Fujian e un altro ancora nel Sichuan. Ieri, secondo i dati ufficiali, innon ...

Advertising

gijo_lee : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Cina 65 casi in 24 ore: è valore più alto da gennaio #covid - roberta_fasani : @signori_massimo @plums_the Covid, l’ammissione della Cina: “I nostri vaccini hanno una efficacia bassa”. Ipotesi d… - info_monari : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Cina 65 casi in 24 ore: è valore più alto da gennaio #covid - italiaserait : Covid Cina, 65 contagi: mai così tanti da gennaio - LB19712 : Ah ecco ... dopo un anno di accuse di complottismo sinofobo la Verità viene sempre a galla ! #Cina #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina Covid Cina, 65 contagi: mai così tanti da gennaio ... il gigante asiatico ha confermato otto nuovi casi di trasmissione locale del Covid - 19 nello ... Ieri, secondo i dati ufficiali, in Cina non si sono registrati decessi riconducibili al coronavirus. Nel ...

Covid, in Cina 65 casi in 24 ore: è valore più alto da gennaio La Commissione Sanitaria Nazionale ha fatto sapere che in Cina lunedì sono stati registrati 65 nuovi casi di coronavirus, più del doppio rispetto ai 31 contagi di domenica e il livello più alto dal 30 gennaio scorso. Il nuovo record è dovuto a un forte ...

Covid Cina, 65 contagi: mai così tanti da gennaio Adnkronos Borsa Tokyo: indice Nikkei ai minimi da gennaio, preoccupa il Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - La Borsa di Tokyo e' scesa ai livelli piu' bassi da inizio gennaio, in fase di correzione di fronte ...

Bitcoin scende sotto quota 30 mila dollari. Possibili ulteriori ribassi (Teleborsa) – Il Bitcoin, la più popolare delle criptovalute, ha bucato al ribasso quota 30 mila dollari, per la prima volta in un mese. Alle 9 (ora italiana) scambia a 29.744 dollari, in ...

... il gigante asiatico ha confermato otto nuovi casi di trasmissione locale del- 19 nello ... Ieri, secondo i dati ufficiali, innon si sono registrati decessi riconducibili al coronavirus. Nel ...La Commissione Sanitaria Nazionale ha fatto sapere che inlunedì sono stati registrati 65 nuovi casi di coronavirus, più del doppio rispetto ai 31 contagi di domenica e il livello più alto dal 30 gennaio scorso. Il nuovo record è dovuto a un forte ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - La Borsa di Tokyo e' scesa ai livelli piu' bassi da inizio gennaio, in fase di correzione di fronte ...(Teleborsa) – Il Bitcoin, la più popolare delle criptovalute, ha bucato al ribasso quota 30 mila dollari, per la prima volta in un mese. Alle 9 (ora italiana) scambia a 29.744 dollari, in ...