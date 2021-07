Covid, braccio di ferro tra governo e Regioni sulle soglie per il cambio di colore - Ipotesi di una road map graduale per l'uso del green ... (Di martedì 20 luglio 2021) Nuovo braccio di ferro tra Regioni e governo per le nuove soglie di occupazione dei posti letto negli ospedali che decideranno il passaggio da un colore all'altro. E sul green pass l'Ipotesi è quella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Nuovoditraper le nuovedi occupazione dei posti letto negli ospedali che decideranno il passaggio da unall'altro. E sulpass l'è quella ...

Advertising

RisatoNicola : Le Regioni propongono una road map per l'introduzione del #GreenpassObbligatorio. Il che significa che l'opposizion… - zlatanesimo11 : @_Ben_9_ l'ha fatto il mio migliore amico, dolore al braccio forte e un paio di giorni con sintomi da covid - LPincia : RT @claudio_2022: Vaccini Covid, De Magistris a La7: 'In questo momento siamo tutti cavie, sapremo tra qualche anno cosa ci siamo messi ne… - famarella : DOMANDA : Il siero anti Covid, inoculato nel braccio, può chiamarsi VACCINO ???????? - arf832 : @Kiara_Valentine Grande!io ho fatto la seconda dose giorno 9 luglio, devo dire che tranne per un gran sonno non ho… -