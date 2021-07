Covid, alle Baleari tornano le restrizioni. Stop agli incontri tra l’una e le 6 del mattino mascherina raccomandata sempre (Di martedì 20 luglio 2021) Nuove raccomandazioni sanitarie per le isole Baleari, (Spagna). Con l’avanzare del Covid nella variante delta le autorità regionali vogliono vietare le riunioni di persone non conviventi tra l’1 e le 6 del mattino e rendere più salate le multe per chi beve per strada. D’ora in poi le sanzioni in queste situazioni potranno essere pari o superiori ai 1.000 euro. La prima di queste misure annunciate dovrà ottenere il nulla osta da parte del Tribunale Superiore di Giustizia regionale per poter entrare in vigore. Inoltre, il governo delle Baleari raccomanda di indossare la mascherina in ogni caso, anche quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Nuove raccomandazioni sanitarie per le isole, (Spagna). Con l’avanzare delnella variante delta le autorità regionali vogliono vietare le riunioni di persone non conviventi tra l’1 e le 6 dele rendere più salate le multe per chi beve per strada. D’ora in poi le sanzioni in queste situazioni potranno essere pari o superiori ai 1.000 euro. La prima di queste misure annunciate dovrà ottenere il nulla osta da parte del Tribunale Superiore di Giustizia regionale per poter entrare in vigore. Inoltre, il governo delleraccomanda di indossare lain ogni caso, anche quando ...

