Covid Abruzzo | oggi 45 contagi | dati e news 20 luglio

(Di martedì 20 luglio 2021) Sono 45 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 20. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75.451. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.513. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.925 dimessi/guariti (+21 rispetto a ieri), mentre 20 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati, 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, 992 (+25 rispetto a ieri) in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ...

