Covid: a Roma nuovi casi quintuplicati da finale Europei (Di martedì 20 luglio 2021) I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati nella Capitale rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio. Oggi Roma supera quota 500 (557 per l'esattezza i contagi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Idisi sono quasinella Capitale rispetto all'11 luglio scorso, giorno delladeglidi calcio. Oggisupera quota 500 (557 per l'esattezza i contagi ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, boom di casi a Roma: in città 557 nuovi positivi in 24 ore. D’Amato: “Paghiamo ‘effetto Gravina’, colpa dell… - SkyTG24 : Covid, Zingaretti: 'Dire no al vaccino è come spingere a disertare' - repubblica : Covid, a Roma contagi quintuplicati: è il dato più alto d'Italia. D'Amato: 'Effetto 'Gravina'. Paghiamo per i feste… - AnsaRomaLazio : Covid: a Roma nuovi casi quintuplicati da finale Europei. Assessore, casi aumentano ma senza complicazioni negli os… - infoitinterno : Covid Lazio, bollettino 20 luglio: 681 nuovi casi (+247) e 1 morto. A Roma 557 contagi -