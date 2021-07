Covid 19 in Campania, bollettino del 19 luglio: 233 nuovi positivi (Di martedì 20 luglio 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 19 luglio, parla di 233 nuovi positivi su 7168 tamponi analizzati. L’ultimo bollettino sui contagi da Covid 19 in Campania, aggiornato a ieri, lunedì 19 luglio, parla di 233 nuovi positivi su 7168 tamponi analizzati. Secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione Campania, si registra Leggi su 2anews (Di martedì 20 luglio 2021)19 in: ildi ieri, lunedì 19, parla di 233su 7168 tamponi analizzati. L’ultimosui contagi da19 in, aggiornato a ieri, lunedì 19, parla di 233su 7168 tamponi analizzati. Secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione, si registra

